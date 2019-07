Facebook

"Die Temperatur geht in den nächsten Tagen in Kärnten zurück, aber sie hält sich zwischen sommerlichen 25 bis 30 Grad", sagt Werner Troger, Meteorologe bei Meteo Experts. Dies Ansicht teilt auch Christian Stefan, Leiter Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik-Außenstelle in Klagenfurt: "Im Mittel ist grundsätzlich normales bis leicht überdurchschnittliches Sommerwetter zu erwarten". Weiters sei in den nächsten Tagen mit Gewittern zu rechnen, jedoch soll großflächiger Regen ausbleiben. In Unterkärnten soll in den kommenden Tagen laut Troger am wenigsten Regen fallen.