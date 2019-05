Reiseverkehr Adria-Urlauber müssen sich auf Staus einstellen

Facebook

Stoßstange an Stoßstange - kein unbekanntes Bild für Italien-Urlauber © EPA

Italien-Urlauber brauchen wohl auch in diesem Sommer wieder gute Nerven. Denn auf Italiens Autobahnen in Richtung Obere Adria gibt es gleich mehrere Baustellen. An den verlängerten Wochenenden zu Christi Himmelfahrt oder Pfingsten ist daher laut Autofahrerclub Öamtc mit Staus zu rechnen. "Die Autobahn A4 erhält zwischen Palmanova und Portogruaro eine zusätzliche Fahrspur in jede Richtung", schreibt der Öamtc auf seiner Homepage.