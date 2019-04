Facebook

Mit bedruckten Tafeln wird auf Projekte im Land hingewiesen, die die EU mitfinanziert hat © SPÖ

Erneut stimmenstärkste Partei zu werden und möglichst viele Kärntner dazu zu bewegen, ihre Stimme abzugeben. So definierte Parteiobmann Landeshauptmann Peter Kaiser nach der gestrigen Vorstandsklausur der SPÖ in Latschach die Wahlziele seiner Partei bei der Europawahl am 26. Mai. Im bevorstehenden Wahlkampf lautet die Botschaft: „Kärnten gewinnt mit Europa“. Das sei, so der erst kürzlich wiedergewählte Parteichef, schon an der Geldsumme abzulesen, die seit Österreichs EU-Beitritt nach Kärnten geflossen ist. Drei Milliarden Euro aus Brüssel konnten in Kärnten investiert werden. Abzüglich der anteiligen Beiträge, die Österreich an die EU zu zahlen hat, bliebe ein Überschuss von zwei Milliarden Euro.

