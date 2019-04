Bundesbahnen starten mit der Grundreinigung von Bahnhöfen und Bahnsteigen. In Kärnten werden 109 Bahnhöfe sauber gemacht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖBB reinigt Bahnhöfe und Bahnsteige © (c) www.sebastianreich.com

Auch wenn das Wetter derzeit nicht mitspielt, ist es wieder an der Zeit für die Frühjahrsputz-Aktion, bei der die ÖBB traditionell die Grundreinigung der österreichischen Bahnhöfe und Bahnsteige durchführen. In Kärnten werden 109 Bahnhöfe gereinigt. Im Mittelpunkt dieser großen Sauberkeit-Aktion stehen aber nicht nur die Entfernung des Winterschmutzes, Kies und Staub. Gleichzeitig werden von den knapp 500 ReinigungsspezialistInnen der ÖBB auch etwaige Graffitis an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden aufwendig entfernt.