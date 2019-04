Facebook

Den Blüten der Obstbäume könnten Regen und Schnee zusetzen © APA/dpa/Rolf Haid

Die Vorzeichen einer Süd-West-Strömung sind bereits ab Dienstagabend spürbar. "Im Westen trübt es ein. Wir bekommen ein messives Genua-Tief", sagt Paul Rainer, Meteorologe bei der Zamg-Außenstelle am Flughafen Klagenfurt. Am Mittwoch beginnt es in einigen Landesteilen bereits zu regnen. Am Donnerstag macht sich das Tief flächendeckend breit und in der Nacht zum Freitag kann es heftig werden. "Im Gailtal erwarten wir bis zu 70 Millimeter Niederschlag, in den Karawanken können es auch über 100 werden", so der Experte.