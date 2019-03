Kleine Zeitung +

Minus sechs Grad am Weißensee Frostiger Tagesauftakt zum Frühlingsbeginn

In der Früh wurden am Mittwoch überall in Kärnten Minustemperaturen gemessen. Frost bedroht auch Obstblüten. Im Laufe des Tages übernimmt die Sonne das Kommando. Bis zu zwölf Grad werden erwartet.