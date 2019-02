Facebook

Jetzt beginnt die brut- und Setzzeit der Wildtiere (Symbolfoto) © bobby310 - stock.adobe.com

Ab sofort müssen Hundehalter in Kärnten ihre Tiere auch außerhalb des verbauten Gebietes an die Leine nehmen. Das gab die Landespolizeidirektion Kärnten jetzt auf Facebook bekannt. Grund ist die "Brut- und Setzzeit, in der die Wildtiere ihren Nachwuchs auf die Welt bringen beziehungsweise großziehen". Von Anfang Februar bis Ende Juli gilt daher die absolute Leinenpflicht für Hunde "Die Tierhalter sind verpflichtet, ihren Vierbeiner so zu halten, dass dieser am Wildbestand keinen Schaden anrichten kann", heißt es seitens der Polizei.