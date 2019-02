Kleine Zeitung +

Kärnten Weil Test fehlt: 300 Schüler bleiben in Deutschförderklassen

In anderen Bundesländern wechselten zahlreiche Schüler mit Deutsch-Förderbedarf in den Regelunterricht. In Kärnten sei das laut Landeshauptmann noch nicht möglich, weil Bund das Diagnoseinstrument erst im April schicke.