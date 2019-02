In Kärnten war Entwicklung bisher kurios: Weil Wind fehlte, fielen Pollen von Erlen und Hasel zu Boden. In den nächsten Tagen dürfte Pollenflug auch hier ansteigen.

Bei Reisen in den Süden sollten Allergiker derzeit den Pollenfilter kontrollieren und die Fenster geschlossen halten, rät Experte Helmut Zwander © TÜV SÜD

"Es ist etwas Interessantes passiert, was recht selten vorkommt. Obwohl wir in den vergangenen Wochen einen recht hohen Pollenflug hatten, gelangte dieser erst zeitverzögert spätabends in die Städte, als die Menschen schon wieder in ihren Häusern waren", sagt Helmut Zwander, wissenschaftlicher Leiter des Pollenwarndienstes Kärnten. Der Grund: Es fehlte der Wind, der die Pollen verfrachten hätte können. Somit fielen die meisten Hasel- und Erlenpollen, die derzeit am Beginn ihre Blüte stehen, einfach zu Boden.

