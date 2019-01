Im Westen Kärntens sind die Schneefälle bereits vorbei, in Oberkärnten wird es laufend weniger. In den kommenden Tagen wird es trocken und kalt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nur noch in Oberkärnten schneit es noch leicht © KLZ/Jandl

In Restösterreich wird man über die in Kärnten gefallenen Schneemengen wohl nur müde lächeln. Im Laufe des Freitags zieht das Italientief wieder Richtung Südosten ab. "Mit dem Schnee war es das vorerst", sagt ZAMG-Meteorologe Christian Stefan. In den nächsten Tagen wird es trocken, am Sonntag sogar freundlich und sonnig. Ein zumindest kleiner Kälteeinbruch steht ebenfalls bevor. "Wenn es in den Nächten weiter aufklärt, geht es Richtung zehn Grad minus", sagt Stefan. Tagsüber werde es ebenfalls frostig bleiben.

Mehr zum Thema Der Winter ist da Lkw bleiben nach Schneefällen auf Kärntens Straßen hängen