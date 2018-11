Facebook

Am Dienstag fand der Empfang im Konzerthaus Klagenfurt statt © LPD/Walter Fritz

"Wir sind auf eigenen Füßen gestanden, konnten unsere Sprachkenntnisse erweitern und haben neue Freundschaften geschlossen." Dieses Resümee zogen die meisten Schüler von ihrem Auslandsaufenthalt. 440 Kärntner Schüler der berufsbildenden höheren Schulen absolvierten in diesem Jahr ein Auslandspraktikum. Der Zeitrahmen des Pflichtpraktikums in den verschiedensten Bereichen betrug zwischen ein und drei Monaten. Die beliebtesten Destinationen waren Deutschland, Italien und Irland. Am Dienstag ging es für die Schüler nach Klagenfurt. Landeshauptmann Bildungsreferent Peter Kaiser und Bildungsdirektor Robert Klinglmair luden zu einem Empfang in das Konzerthaus. "Bei einem Auslandspraktikum blickt man über den Tellerrand hinaus und kann viel Erfahrung sammeln, die man in keinem Klassenzimmer sonst hat. Ich bin mir sicher, dass die meisten diese gewonnen haben", so Kaiser.

Alle Schülerinnen und Schülern bekamen von Kaiser und Klinglmair Urkunden überreicht. Im Rahmen der Ehrung wurden auch die Top-Drei-Clips des Alpe-Adria-Videowettbewerbes ausgezeichnet. Der Kreativwettbewerb, er wurde vom Landesschulrat Kärnten in Zusammenarbeit mit der Nationalagentur Ersamus + und dem Verein Ready 4 Europe initiiert, hatte das Motto "Zeig uns dein Ersamus+ - Gedanken, Ideen und Inspirationen". Die besten Videos konnten von 6. bis 12. November 2018 auf der "Ready 4 Europe"-Facebook-Seite geliked werden.

Die Gewinner

Platz 1 mit 610 Likes errang die HLW Spittal (Julia Aigner, Natalie Kohlmayr, Anna Lena Müller). Die Plätze zwei und drei gingen an die HTL Wolfsberg (Hanna Schludermann, Elisabeth Wadler/553 Likes) und die CHS Villach (Elena Kofler, Laetitia Berry/542 Likes). Einen Sonderpreis gab es für Ana Zvenik und Primoz Gnidovec von der Sredja gostinska in turtisticna sola Radovljica/Tourismusschule.