In einem Statement gegenüber Nachrichtenmagazin "News" hält Schwarz fest, "dass jede Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen immer in angemessener Weise stattgefunden hat."

Bischof Alois Schwarz © Kleine Zeitung/Traussnig

Wie reagiert der mit 1. Juli von Kärnten nach Niederösterreich wechselnde Bischof Alois Schwarz auf die kritische Titelstory im neuesten Nachrichtenmagazin "News"? "Macht, Affären, Intrigen. Ein Bischof im Zwielicht" lautet die Schlagzeile samt vierseitem umfassenden Bericht über die "persönliche Beziehung des Bischofs zu zwei Frauen", Führungsstil, Macht und Einschüchterungsversuche. Es ist eine zusammenfassende Darstellung von Ereignissen, die über Jahre Teil der Berichterstattung der Kleinen Zeitung war.

Stellungnahme des Bischofs

Bischof Alois Schwarz reagiert nicht explizit auf die "News"-Berichterstattung. Die Pressesstelle der Diözese St. Pölten leitete den Medien am Freitag vielmehr jene Stellungnahme des Bischofs im Volltext weiter, die im Zuge der Recherchen an "News" ergangen ist. Darin heißt es unter anderem: "Als Bischof bin ich in einer Position, die es erfordert, personelle oder strategische Entscheidungen zu treffen, die mitunter auch kontrovers diskutiert wurden. Ich bitte anzuerkennen, dass dies ein Bestandteil jeder Leitungsposition ist, ebenso wie die kritische Diskussion solcher Entscheidungen." Weiter heißt es: "Vorwürfe über unangemessene Beziehungen lähmen uns als Kirche, lähmen eine Diözese, machen verantwortungsvolle Führungsentscheidungen schwierig und schaden nicht nur mir und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern dem Ansehen der Kirche in Österreich. Ich betone, dass jede Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen immer in angemessener Weise stattgefunden hat." Der gebürtige Niederösterreicher, der 2001 Bischof von Gurk-Klagenfurt wurde, bekundete zudem sein Bekenntnis zum Zölibat, das er einhalte.

