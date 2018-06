Das feucht-warme Wetter ließ die Pilze in Kärnten heuer so früh wie selten aus dem Boden schießen. Am 15. Juni beginnt die Pilzsaison.

Bereits Ende Mai wurden in Kärnten die ersten Steinpilze gesichtet © APA/HELMUT FOHRINGER

Pilze zu suchen, macht Spaß. Pilze zu finden, noch viel mehr. In Kärntens Wäldern und auf den Wiesen dürfte heuer jede Menge Spaß garantiert sein. Denn das warm-feuchte Wetter der vergangenen Wochen hat das Pilzwachstum begünstigt. Eierschwammerl, Steinpilz & Co. sprießen heuer so früh wie selten aus dem Boden. Sehr zur Freude aller Pilzsammler. Denn mit 15. Juni erfolgt in Kärnten wieder der Start in die Schwammerlsaison. Dann dürfen auch geschützte Arten aus den Wäldern geholt werden.

