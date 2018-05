Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sich die Qualität der Verpflegung der Kinder in allen Bundesländern angesehen. Wien liegt an der Spitze, dahinter sind die Abstände nur noch gering.

Gesunde Ernährung ist bei Kindern und Schülern besonders wichtig © WavebreakmediaMicro - Fotolia

Chicken Wings, Grünkernlaiben, Grießkoch: Hundertausende Mahlzeiten

werden jeden Tag in Österreichs Schulen und Kindergärten ausgegeben. Dabei hat die öffentliche Hand eine enorme gesundheits- und umweltpolitische Verantwortung. Denn was Kinder zu sich nehmen, wirkt sich unmittelbar auf ihre Gesundheit aus.

Greenpeace verglich die Angebote in den einzelnen Bundesländern. Wien belegt dabei in Sachen gesundes und umweltfreundliches Essen in Kindergärten und Schulen den ersten Rang. Mit großem Abstand folgt Oberösterreich. Kärnten wurde dritter. Hier sind die Unterschied zu den anderen Ländern aber nur noch marginal.

Bundesländer Ranking 1. Wien: 17 (von 21 möglichen Punkten)

2. Oberösterreich: 9,5

3. Kärnten und Niederösterreich: 8

5. Salzburg und Vorarlberg: 7

7. Steiermark: 6

8. Tirol und Burgenland: 5

Bio, regional, weniger fleischlastig - diese Faktoren verhalfen der Hauptstadt zu ihrer Führungsposition. Denn lediglich Wien habe in diesen drei untersuchten Kategorien bereits wesentliche Schritte unternommen, betont Greenpeace.

Kärntner Initiativen

Das Bundesland Kärnten hat bereits erste politische Schritte in Richtung besseres Essen in Schulen und Kindergärten gesetzt. 2014 beschloss der

Landtag, es seien "geeignete Anreize und Maßnahmen zu setzen,

um den Einsatz von aus biologischem Anbau stammenden, regionalen und saisonalen Lebensmitteln in Küchen von öffentlichen Einrichtungen auf eine Quote von mindestens 30 % bis 01.01.2018 zu erhöhen“

Laut Greenpeace ist es positiv, dass der Beschluss sowohl biologische als auch regionale Lebensmittel umfasst und einen klaren Zielwert festlegt.

Allerdings werde der Beschluss bedauerlicherweise bisher weder in den

landesverwalteten Schulen noch in den öffentlichen Kindergärten und Schulen systematisch umgesetzt.

Zur Verringerung des Fleischanteils in Schul- und Kindergartenessen

gibt es in Kärnten keine politischen Beschlüsse des Bundeslandes.

Allerdings hat das Amt der Kärntner Landesregierung

die Initiative „Gesunde Küche“ ins Leben gerufen. Die Initiative

empfiehlt teilnehmenden Betrieben vermehrt biologische Zutaten einzusetzen, beim Einkauf besonders auf die

Regionalität und die Saisonalität der Produkte zu achten,

bevorzugt österreichische Produkte zu verwenden und

die Produkte aus der unmittelbaren Region in das tägliche Angebot der Speisen einzubinden.

Forderungen

Die NGO fordert nun von Österreichs Landeshauptleuten verbindliche Vorgaben für gesundes und umweltfreundliches Mittagessen in Schulen und Kindergärten. Denn hierzulande würden die Landesregierungen entscheidenden Einfluss darauf nehmen, was in den Schulen und Kindergärten des Landes oder der Gemeinden serviert wird. Handlungsbedarf sei jedenfalls gegeben: Fast jedes dritte Kind, das in Österreich die dritte Klasse Volksschule besucht, ist laut einer WHO-Studie übergewichtig.