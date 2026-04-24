Die Abteilungen im Amt der Kärntner Landesregierung werden von 15 auf zehn reduziert, kündigte die SPÖ-ÖVP-Koalition in der Vorwoche an. Darin verbergen sich zumindest zwei Schönheitsfehler. Die Zahl der Abteilungen wurde von der Regierung selbst erhöht und auch die Rechnung geht nicht ganz auf. Zu stehen kommt man bei elf Abteilungen. Die Zahl zehn steht deshalb da, weil man eine Abteilung - die Landesamtsdirektion mit rund 350 Mitarbeitern - in Zukunft nicht mehr Abteilung nennen wird.

Der erwartbare Widerstand gegen die dringend nötigen Einsparungen im Zuge der Verwaltungsreform ist nicht ausgeblieben. Die Kultur konnte ihr „Aus“ verhindern. Neben Protestmaßnahmen soll das der Fürsprache von Alt-Landeshauptmann Peter Kaiser sowie der über die Kärntner Grenzen hinweg geschätzten Abteilungsleiterin Brigitte Winkler-Komar zu verdanken sein, die ansonsten wohl nach Wien zurückgekehrt wäre. Nicht überall ist das gut angekommen. „Die haben nur die beste Lobby und stellen sofort einen Baum auf, wenn was nicht passt. Dabei gibt es dort nur 40 Mitarbeiter“, ist immer wieder zu hören.

Kampf für 1600 Vereine

Weniger erfolgreich war hier der Sport. „Ich dachte zuerst, das ist ein Druckfehler“, war Landessportdirektor Arno Arthofer von der Entscheidung überrascht. Seine Abteilung soll in Zukunft den Bereichen „Gemeinwohl, Wohnen & Innovationen“ zugeordnet werden. „Wir kämpfen für unsere 1600 Vereine, 30.000 Ehrenamtliche und 180.000 Mitglieder dafür, dass man uns wieder sichtbar macht. Das schlägt sich in der Wertigkeit des Sports nieder“, sagt Arthofer.

Arno Arthofer © GEPA

Unterstützung bekommt die Abteilung vom Sportpresseklub, der von einem bedenklichen Signal und einer Konterkarierung des gesellschaftlichen Stellenwerts des Sports spricht. Man hofft, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. „Ich glaube fest daran, dass man das eine Wort mit den fünf Buchstaben noch unterbringt“, sagt Arthofer.

100 Jahre lang eigenständig

Bei der Wasserwirtschaft tut man sich mit dieser Argumentation schon etwas schwerer. Man müsste vielleicht die Wirtschaft streichen, um besser Platz auf Türschildern und Briefköpfen zu finden. „Ich hoffe, dass es am Ende nicht an der Zahl der Buchstaben scheitert“, sagt Abteilungsleiter Norbert Sereinig mit einem Augenzwinkern.

Norbert Sereinig © Weichselbraun

Mit einer kurzen Unterbrechung war die Wasserwirtschaft mehr als 100 Jahre lang eine eigene Abteilung. Dementsprechend groß sei nun die Irritation bei Mitarbeitern, aber auch Gemeinden, Verbänden und Wasserversorgern. „Das ist eine sehr emotionale Sache, mein Telefon läuft heiß. Unsere Partner sehen die Wasserwirtschaft als Säule einer funktionierenden Gesellschaft und würden es nicht verstehen, wenn man sie unsichtbar machen würde. Gerade mit Blick auf die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt“, sagt Sereinig, der in wenigen Wochen in Pension gehen wird, was von vielen als ein Grund für die Entscheidung der Regierung vermutet wird. Aufgehen soll die Abteilung in der neu geschaffenen Einheit für „Gemeinden und Sicherheit“. Also wird eine große Abteilung mit rund 150 Mitarbeitern in eine kleine Abteilung mit „nur“ 80 hineinintegriert, lautet ein Kritikpunkt.

„Identifizierung mit Arbeitsplatz“

Die Personalvertretung hat die Sorgen der beiden Abteilung in der jüngsten Abstimmungssitzung in dieser Woche eingebracht. Man warte nun auf Rückmeldungen aus den Büros von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). „Die Verunsicherung bei den Kollegen, aber auch in der Bevölkerung ist groß. Wir hoffen sehr, dass es hier noch Nachschärfungen gibt. So etwas ist ganz wichtig für die Identifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz“, sagt Ulrike Micheler-Eisner, Obfrau der Zentralpersonalvertretung.