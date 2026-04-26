„Mit Musikern aus dem Lavanttal und einer Volkstanz- und Schuhplattlergruppe aus dem Mölltal war die Stimmung enorm“, zieht Josef Buchacher, Obmann des Vereins Edelweiß Bilanz über den Kärntner Frühlingsball in Wien. Der Verein ist der älteste für Kärntner und Niederösterreicher in Wien und feierte zugleich sein 135-Jahr-Jubiläum.

Aber nicht nur die Musiker des Ensembles Lamprecht und die Tänzerinnen und Tänzer der Sadnig Buam und Dirndln brachten das Flair des Südens in die Bundeshauptstadt. Natürlich durften auch Kärntner Spezialitäten, wie Käsnudel, Kletznnudel, Reidnling sowie Kärntner Wein und Bier nicht fehlen.

Zu den Gästen zählten zahlreiche in Wien lebende Kärntner, wie Leo Stollwitzer, Präsident des Club Carinthia in Wien, Stadträtin Ulrike Nittmann, Landtagsabgeordneter Udo Guggenbichler, Monika Reif, Bezirksrätin von Wien Alsergrund, und Peter Wassertheurer. Die Vereinsmitglieder freuen sich nun bereits auf ihren nächsten Besuch in Kärnten bei der Vereinsreise von 3. bis 7. Juni. Buchacher: „Dafür sind noch Plätze frei.“