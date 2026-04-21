Das Ministerium für Tourismus und Sport hat eine der größten Gesetzesänderungen der letzten Jahrzehnte in Begutachtung geschickt. Man reagiere damit auf die Entwicklungen im Tourismus, wie die explosionsartige Zunahme von Kurzzeit- und Privatvermietungen, veränderte Gästegewohnheiten und Markttrends. Das Gesetzespaket für Hotellerie und Gastronomie soll wieder für Ordnung in der Tourismusbranche in Kroatien sorgen, so die Botschaft aus dem Ministerium.

Der Jugendschutz in der Gastronomie soll vermehrt kontrolliert, Vergehen stärker bestraft werden und Energydrinks sollen künftig Alkohol nahezu gleichgestellt werden, schreibt das Nachrichtenportal Istrain. „Die Kontrollen werden von der staatlichen Aufsichtsbehörde und der Polizei durchgeführt. Es handelt sich um eine gemeinsame Initiative des Gesundheitsministeriums und des Ministeriums für Tourismus und Sport, die dem Schutz der Gesundheit dient. Daher haben wir den Ausschank von Energydrinks dem Ausschank alkoholischer Getränke gleichgestellt – das heißt, ein Mindestalter von 18 Jahren gilt“, erklärte Minister Tonči Glavina.

Der Ausschank an Jugendliche unter 18 Jahren soll in Gastronomiebetrieben somit verboten werden. Der zunehmende Konsum der Getränke mit hohem Koffein- und Stimulanziengehalt durch Kinder und Jugendliche sei laut Ministerium ein allgemein unterschätztes Gesundheitsrisiko. Restaurants sollen künftig deutlich sichtbar darauf hinweisen müssen, dass der Ausschank von Alkohol und Energydrinks an Personen unter 18 Jahren verboten ist. Verstöße sollen mit Geldstrafen bis 5.300 Euro geahndet werden.

Alkoholverbot

Auch Partyexzessen in Urlaubsorten soll ein Riegel vorgeschoben werden. Künftig könnte der Ausschank von Alkohol zu bestimmten Uhrzeiten verboten werden. Es ist eine bereits seit längerem geforderte Gesetzesänderung, die den lokalen Behörden in Städten und Gemeinden ein Instrument geben soll, um gegen Lärmbelästigungen, Ruhestörungen und übermäßigen Alkoholkonsum in Urlaubsorten vorgehen zu können. Mit dem Verbot des Alkoholausschanks zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten soll die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Lebensqualität der Anrainer gewährleistet werden.

Illegale Vermietung

Einen Schwerpunkt setzt man beim Gesetzesentwurf auf die Bekämpfung von Grauzonen, die in den letzten Jahren im Tourismus entstanden sind. Ins Visier sollen nicht registrierte Privat- und Kurzzeitvermieter genommen werden. Wer in Zukunft ohne Registrierung Unterkünfte zu touristischen Zwecken vermietet, muss mit Bußgeldern bis zu 66.000 Euro rechnen. Auch die digitalen Plattformen, die Anzeigen solcher Unterkünfte ohne gültige Registrierungsnummer nicht entfernen, werden kräftig zur Kasse gebeten. Bis zu 130.000 Euro oder ein Prozentsatz der Einnahmen sind als Bußgelder vorgesehen. Kontrolliert soll durch Zollbeamte und Gemeindepolizisten werden, zusätzlich sollen Naturschutzbeauftragte Befugnisse erhalten, illegales Campieren in Naturschutzgebieten zu ahnden.

Wer ohne Registrierung vermietet, hat künftig mit bis zu 66.000 Euro Bußgeld zu rechnen © Fuchs Juergen

Qualität der Unterkünfte

Eine Neuerung im Gesetz hat die Qualitätsstandards der Urlauberunterkünfte im Fokus. Bislang bestand in Kroatien keine Verpflichtung einer regelmäßigen Neukategorisierung von Appartements und Ferienwohnungen. Hier will man die Regelungen konkretisieren und vereinheitlichen, um ein schleichendes Absinken der Qualitätsstandards zu verhindern.

Insgesamt zielen die Gesetzesänderungen darauf ab, über die Jahre entstandene Schlupflöcher in der Gesetzgebung zu schließen, klare Regelungen zu schaffen und dafür mehr Kontrollmöglichkeiten und höhere Strafen bei Zuwiderhandlungen einzuführen. Kommt der Gesetzesentwurf ohne Änderungen durch die Begutachtung und wird vom Parlament abgesegnet, soll es noch heuer in Kraft treten.