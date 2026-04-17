Zwei bedenkliche Fälle von Jugendkriminalität hat das Stadtpolizeikommando Klagenfurt nun öffentlich gemacht.

Im Zeitraum von Juni bis Oktober 2025 kam es in Klagenfurt zu mehreren Einbruchsdiebstählen und Sachbeschädigungen, zu der eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht werden konnte. Die Jugendlichen sollen in wechselnden Konstellationen in insgesamt fünf Einbrüche begangen haben: Etwa in Sportanlagen und Firmen. Darüber hinaus sollen sie zahlreiche Sachbeschädigungen, etwa an Reklametafeln oder durch das Versprühen von Feuerlöschern, verübt haben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen geringen fünfstelligen Bereich. die 13-Jährigen sind noch strafunmündig.

Auto gefahren mit 14 Jahren

Noch ärger ist der Fall einer Jugendbande, die einen Mercedes gestohlen und vollkommen demoliert hat. „Die Burschen haben in dem Auto ein Feuerwerk gezündet“, sagt Polizeimajor Mathias Leitner. Die vier Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren stehen im Verdacht, in ein Firmengebäude eingedrungen zu sein. Im Zuge des Einbruchs sollen sie einen Fahrzeugschlüssel entdeckt haben und das dazugehörige Auto auf dem Firmengelände. Da das Auto nicht zugelassen war, haben die Teenager vermutlich eine Kennzeichentafel von einem anderen Auto gestohlen. In weiterer Folge dürften die Jugendlichen - natürlich ohne gültige Lenkberechtigung, weil sie erst 14 und 15 sind - eine Spritztour im Stadtgebiet von Klagenfurt unternommen haben. Was dann geschah, haben selbst langjährige Polizisten noch nie erlebt.

Pyrotechnik im Auto gezündet

Im Zuge dieser Fahrt sollen die Jugendlichen einen Pyrotechnik-Container aufgebrochen haben. Sie packten die pyrotechnischen Gegenstände in das Auto und bauten in weiterer Folge einen Unfall. „Da das Auto dabei stark beschädigt wurde, konnten die Burschen nicht mehr weiterfahren und hatten keine Idee mehr“, sagt Leitner. Eigentlich hatten sie schon noch eine Idee, aber ziemlich blöde. „Sie zündeten einen Teil der Pyrotechnik direkt im dem Auto“, berichtet Leitner. Danach haben sie den Wagen in einem Waldstück fahruntüchtig zurückgelassen. Der Vorfall ereignete sich im Dezember 2025 und wurde jetzt geklärt. „Das Auto ist ein Mercedes S-Klasse und wurde total zerstört.“ Der Schaden betrage mindestens 60.000 Euro. „da steckt enorme kriminelle Energie dahinter“, findet Leitner.

Drei der vier Beschuldigten waren der Polizei bereits bekannt. Nun konnte auch der vierte Beschuldigte ausgeforscht werden.