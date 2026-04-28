Neues Angebot, neue Räume. Im Sommer des Vorjahres eröffneten der damalige Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Daniel Fellner als Katastrophenschutzreferent stolz das neue Freiwilligenzentrum des Landes, das beim Landesfeuerwehrverband im Haus der Sicherheit in Klagenfurt angekoppelt ist.

Wertschätzung für Einsatz

Das neue Zentrum soll Anlaufstelle für 139.000 Freiwillige im Land, darunter 31.300 Einsatzkräfte sein, wenn es um Service, Information (Rechtsauskünfte), Vergünstigungen durch Firmen (für Bekleidungskauf, Biereinkauf für Feste) , Benefits, Vernetzung oder Zuweisung von Interessierten zu passenden Organisationen geht. Es ist auch ein Symbol für Wertschätzung. Mit dem früheren Militärkommandanten des Landes, Walter Gitschthaler, wurde ein Schirmherr vorgestellt, der vor allem junge Leute für die Freiwilligenarbeit begeistern will.

Wie ist es seither gelaufen? Durchwachsen. So könnte man es zusammenfassen. Rasch wurde klar, dass die großen (Blaulicht)Organisationen wie Rotes Kreuz oder Feuerwehren das Freiwilligenzentrum gar nicht brauchen, „denn die haben eh eigene Strukturen und Juristen“, so Gitschthaler. Bis zum Herbst legte man den Fokus auf Sport-, Kultur-, Sozial- und Seniorenvereine ohne große Strukturen, traf sich zur Besprechung mit Brauchtumsgruppen. Es gab wertvolle Infos für Veranstaltungen oder zur Unfallversicherung für Personen, die nur einen Tag in einen Bereich „hineinschnuppern“ wollen. Und auch zu Fragen, wie Personen, die für alte Menschen Behördenwege und Einkäufe erledigen, abgesichert werden können.

LH Daniel Fellner ist jetzt Obmann des Vereins Freiwilligenzentrum © APA / Wolfgang Jannach

Vernetzung mit Gemeinden

Nach einem Redewettbewerb im Europahaus entstand die Frage, wie jungen Leuten mit Migrationshintergrund, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, geholfen werden könne. Laut Gitschthaler gab es etwa Kontakte mit der Marktgemeinde Velden. „Wir wollen Gemeinden und Leute, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, zusammenbringen.“

Walter Gitschthaler, Schirmherr für das Freiwilligenzentrum © Thomas Hude

Neue Struktur geplant

Den Winter über bis jetzt wurde es dann still, auch wegen der Wechselphase von LH Kaiser zu LH Fellner, wegen der Kündigung der bisherigen Ansprechpartnerin - und wegen der Neuausrichtung. Denn das Freiwilligenzentrum wurde vom Land (Katastrophenschutz) ausgegliedert und zum eigenständigen Verein „Freiwilligenzentrum“. „Das war ursprünglich so nicht geplant, doch nun können wir auch Bundesförderungen bekommen“, erklärt Martin Hafner, Büroleiter von Landeshauptmann Daniel Fellner. Neu ist: Das Land und der Gemeindebund haben den Verein gemeinsam gegründet. Somit sind alle Kärntner Kommunen, die oft erste Anlaufstelle für Vereine sind, mit im Boot und eine Ausweitung auf die regionale Ebene ist möglich. Fellner ist Vereinsobmann, im Vorstand sind neben Gemeindereferentin Marika Lagger-Pöllinger und Gemeindeabteilungs-Chef Stefan Primosch auch die drei Präsidenten des Gemeindebundes Günther Vallant, Christian Poglitsch und Gerhard Altziebler. Künftig soll der Verein eine Geschäftsführung bekommen. Gitschthaler will sich weiter ehrenamtlich engagieren. Das Land war bisher in Miete beim Feuerwehrverband/Haus der Sicherheit und leistete 1,1 Millionen Euro Vorauszahlungen. Die Büroräumlichkeiten werden weiterhin dort bleiben.