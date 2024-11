Albert Kreiner gilt als einer der kompetentesten und wohl auch deshalb mächtigsten Mitarbeiter im Amt der Kärntner Landesregierung: 30 Jahre lang leitete Kreiner die Abteilung für Wirtschaft, Tourismus und Mobilität im Land und hat in dieser Zeit federführend an zentralen Projekten in Kärnten mitgewirkt. Ehe Kreiner mit 1. Dezember in den Ruhestand geht und wurde er am Mittwoch bei einer Abschiedsfeier für seine Leistungen und Verdienste geehrt. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Landesrat Sebastian Schuschnig, Landesrat Daniel Fellner sowie Landtagspräsident Reinhart Rohr verliehen ihm das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

„Unzählige Projekte“

„Es gibt unzählige Themen, Projekte, Problemstellungen und Verhandlungen, in denen Albert Kreiner die Interessen Kärntens nicht nur vertreten, sondern für sie gekämpft hat. Im Namen des Landes, aber vor allem auch persönlich, möchte ich ihm dafür meinen aufrichtigen Dank und meine tiefe Wertschätzung ausdrücken“, sagte Gruber. Insbesondere Kreiners maßgebliche Beteiligung an den Vorbereitungen zur Umsetzung der Koralmbahn, sein Einsatz in der HCB-Krise, das Vorantreiben innovativer Projekte im Mobilitätsbereich und seine Teilnahme an zahlreichen Verhandlungsteams mit dem Bund wurden hervorgehoben.

„Dienstzeiten nur Richtwert“

„Mit Albert Kreiner verabschiedet sich eine juristische Koryphäe des Landes in den Ruhestand. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich immer auf seine fachliche Erfahrung vertrauen konnte. Auch wenn es den Titel ‚Landesjurist‘ offiziell nicht gibt, Albert Kreiner hätte ihn sich redlich verdient“, sagte Schuschnig. „Er war und ist ein Umsetzer in diesem Land, für den Dienstzeiten nur ein Richtwert waren.“

„Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“: Martin Gruber und Sebastian Schuschnig überreichten Albert Kreiner mit (s)ein Portrait von Petar Pismestrovic © Land Kärnten/Helge Bauer

Kreiner war insgesamt 35 Jahre lang für das Land Kärnten tätig, zuerst im Verfassungsdienst, seit 1994 als Leiter der Abteilung 7. Er ist u. a. Träger des „Landes-Effizienzpreises“ für hervorragende Leistungen im Bereich bürgernaher Verwaltung und des „Speedy Offiziales“ von Land und Wirtschaftskammer, mit welchem Beamte ausgezeichnet werden, die mit besonderer Eigeninitiative, persönlichem Einsatz und Engagement für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmer agieren.

Viele Gäste

Neben den Regierungsmitgliedern nahmen zahlreiche weitere Ehrengäste, darunter der ehemalige Landeshauptmann Gerhard Dörfler, Ex-Landesrat Rolf Holub, die Klubobmänner Herwig Seiser und Markus Malle, mehrere Bezirkshauptleute, Kreiners Abteilungsleiterkollegen, die Personalvertretung des Landes sowie Vertreter von ÖBB, Kärntner Linien, KWF und KBV an der Feier teil.