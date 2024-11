Am Sonntag gegen 6 Uhr wurde die Polizei in eine Straße in St. Veit an der Glan, selbe Gemeinde und Bezirk, gerufen, da dort zwei Personen in Pkws einbrechen sollen. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife die beiden Täter in unmittelbarer Nähe zum Tatort antreffen. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß, konnten aber beide nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden.