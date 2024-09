Am Montag gegen 13.30 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in Kals in Osttirol zu einem Brand. Im Gebäude befanden sich die 75-jährige Hausbewohnerin mit ihrer 32-jährigen Pflegerin. Das Feuer dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund eines Hitzestaus im Bereich der Etagenheizung in der Küche ausgelöst worden sein.

Die 75-Jährige und ihre kroatische Pflegerin konnten das Haus unverletzt verlassen und wurden bei Bekannten untergebracht. Die Brandschadenshöhe am nicht mehr bewohnbaren Haus kann derzeit nicht beziffert werden.

74 Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kals am Großglockner, Huben, Hopfgarten, Matrei und Lienz standen mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz. Zwei Rettungsfahrzeuge und die Polizei waren ebenfalls vor Ort.