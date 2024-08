Seit 21 Jahren widmet sich eine Broschürenreihe der Diözese Gurk unter Federführung von Matthias Kapeller, dem Leiter der diözesanen Pressestelle, dem Christentum im Alpe-Adria-Raum. Heuer stellt die kostenlose Publikation die Vierzehn Nothelfer und deren Verehrung in Kärnten, Slowenien und im Friaul in den Mittelpunkt: Achatius, Ägidius, Barbara, Blasius, Christophorus, Cyriakus, Dionysius, Erasmus, Eustachius, Georg, Katharina, Margareta, Pantaleon und Vitus. „Die Vierzehn Nothelferinnen und Nothelfer, drei Frauen und elf Männer, sind im Christentum besondere Heilige. Die meisten von ihnen lebten zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert und starben als Märtyrerinnen und Märtyrer. Das heißt, dass diese Heiligen seit fast 2000 Jahren entweder einzeln oder als ganze Gruppe in schwierigen Lebenssituationen um Fürsprache und Gebet bei Gott gebeten werden. Einige von ihnen sind besonders bekannte und beliebte Volksheilige“, sagt Kapeller. Für die Fotos hat sich Martin Assam auf Spurensuche begeben.