„Deepshift“ lautete des Motto der Ideenkonferenz, die am Samstag in der Messe Arena stattgefunden hat: Die Veranstaltung TedxKlagenfurt lockte Interessierte aus ganz Kärnten und anderen Orten in die Messe Arena. „Es geht dabei um Transformation, egal ob groß oder klein“, erklärt Kuratorin Eithne Knappitsch das Motto. Zusammen mit ihrem Team konnte sie gleich mehrere Speaker aus aller Welt für die Veranstaltung gewinnen.

Ziel der Ideenkonferenz ist es, Bestehendes zu hinterfragen, zum Nachdenken anzuregen und Großes zu schaffen. Tedx ist ein Franchise-System, dahinter steckt eine globale Konferenz-Serie, bei der Sprecherinnen und Sprecher Impulse aus verschiedensten Themenbereichen liefern.

Frischer Wind nach mehrjähriger Pause

Die Veranstaltung am Samstag war nicht die erste Auflage von TedxKlagenfurt, allerdings hatte man zuvor wegen der Pandemie eine mehrjährige Pause einlegen müssen. Umso engagierter und motivierter waren am Samstag sowohl die Vortragenden als auch das Publikum.

Mit ihren Ideen begeisterte unter anderem Hebamme Zala Pušnik, die über Geburten und die Superkräfte des weiblichen Körpers sprach. Und auch KI wurde bei der Veranstaltung thematisiert. Wissenschaftler De Kai stellte in diesem Zusammenhang ethische Überlegungen an. Für musikalische Umrahmung wurde am Samstag ebenfalls gesorgt. Zwischen den Einheiten gab es zudem genügend Netzwerk-Gelegenheiten.