Es sind folgenschwere Spuren, mit denen es die Gesellschaft zu tun hat. Jene, die die Teuerungswelle hinterlässt und die den Alltag von immer mehr Menschen erschweren. Und jene Spuren, die bleiben, wenn Unwetter in immer kürzeren Abständen in Kärnten für Verwüstung und Bangen sorgen. In beiden Fällen kann die Unterstützung der öffentlichen Hand an Grenzen kommen. Unsere Hilfsaktion „Kärntner in Not“ leistet in solchen Fällen zielgerichtet Hilfe. So werden etwa verstärkt Lebensmittelgutscheine angekauft und Sozialmärkte unterstützt, um die Teuerung für Betroffene abzufedern. Und im Katastrophenhilfe sind wir mit unserer Soforthilfe zur Stelle.