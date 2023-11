Seit mittlerweile fast vier Jahrzehnten pflegt Hannes Tschemernjak, Wirt im Gasthaus Tschebull am Kärtner Faaker See, seine unzähligen Wein-Freundschaften von der Friaul bis in die Toskana. Mit Edi Kante, der oberhalb von Triest einen Weinkeller zehn Meter tief in den Karst gehämmert hat und dort seine extrem mineralischen Weine ausbaut, kam ihm, als gerade wieder einmal die Bora über Triest hinwegbrauste, die Idee, die stürmischen Winde auf einem Etikett zu verewigen. „La Bora di Kante“ ist heute einer von Kantes Kultweinen.

Als Regisseur Xaver Schwarzenberger seinen Film „Vino Santo“ drehen wollte und eine passende Location in Norditalien suchte, vermittelte Tschemernjak den Kontakt zum Weinschloss von Marco Felluga. Von seinen Freundschaften inspiriert, fusionierte der Koch auch kärntnerische mit italienischen Küchenideen. Gansl-Mortadella oder Gansl-Tagliatelle stehen noch bis zum 12. November auf der Speisekarte des „Tschebull“. Da das Restaurant dann in Winterpause geht, gibt es am 11. und 12. November „Rausverkauf-Tage“ und die besten Weine seiner italienischen Winzer-Freunde kann man zum halben Preis mitnehmen.