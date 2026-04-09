Die niederländische Thronfolgerin Prinzessin Amalia hat ihre militärische Ausbildung ausgeweitet und ein Praktikum bei der Luftwaffe begonnen. Zum Auftakt ging es für die 22-Jährige in den Kontrollturm von Breda, wie aktuelle Aufnahmen des Verteidigungsministeriums zeigen.

Die Prinzessin ist Teil des Defensity-College-Programms, das Studium und militärische Praxis kombiniert. Nach ersten Stationen beim Verteidigungsstab und ihrer Grundausbildung setzt sie damit ihren Weg konsequent fort.

Leidenschaft fürs Militär liegt in der Familie

Die Leidenschaft fürs Militär liegt in der Familie: König Willem-Alexander diente einst bei der Marine, Königin Máxima begann heuer selbst eine Ausbildung zur Reservistin – mit dem erklärten Ziel, einen Beitrag zur Sicherheit zu leisten.

Auch andere Royals setzen auf militärische Erfahrung: Prinzessin Isabella sammelt Einblicke, Prinzessin Leonor absolviert aktuell eine Ausbildung bei der Luftwaffe. International ist Fliegen ohnehin beliebt: König Maha Vajiralongkorn steuert seine Maschinen selbst, während Prinz William und Prinz Harry im Flugeinsatz standen.

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