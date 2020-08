Lässt sich Venedig so retten?Flutschutzanlage Mose kann noch nicht überzeugen

Facebook

Premier Giuseppe Conte ließ sich beim Testlauf das Prinzip der Barrieren erklären © AP/Claudio Furlan

Es war im November des vergangenen Jahres. Der Scirocco-Wind war besonders stark. Das Hochwasser in Venedig stieg innerhalb einer Nacht auf fast 1,90 Meter. Die komplette Altstadt lag unter Wasser. Wieder einmal gingen Bilder der überschwemmten Stadt um die Welt. Die Rede war von Schäden in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro. Damals machte ein Wort in Venedig die Runde, meist von zuckenden Achseln oder sarkastischem Lächeln begleitet: Mose.



Seit 30 Jahren ist die Rede vom Sturmflutsperrwerk an der Lagune von Venedig, das jüngst erstmals getestet wurde. Die Schutzwände sollen verhindern, dass Venedig im Hochwasser versinkt. Diese nehmen seit Jahrzehnten zu und drohen die Stadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, unwiederbringlich zu zerstören.