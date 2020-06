Facebook

"Perseverance", der Mars-Rover der Nasa, bei einem Test in einem Labor in Pasadena, Kalifornien, im Dezember 2019 © Nasa

Seine mittlere Temperatur liegt zwar nur bei frostigen minus 55 Grad Celsius, trotzdem verspricht der heurige Sommer für den Mars ein heißer zu werden. Gleich drei neue Missionen starten noch in diesem Jahr in Richtung des Roten Planeten – alle sind auf ihre Art Hasardunternehmen.



Da ist einerseits ein neuer Nasa-Rover, der am 20. Juli mit einer Atlas-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida auf seinen Weg gebracht werden soll: "Perseverance" (Englisch für "Beharrlichkeit") hat längst ein eigenes Twitter-Profil und ist nicht gerade ein Sonderangebot: Der rund 2,5 Milliarden Dollar teure Roboter wurde über acht Jahre unter dem Arbeitstitel "Mars 2020" entworfen und gebaut. Landen soll er im Februar 2021 im noch nicht erkundeten Jezero-Krater, einem ausgetrockneten See auf der Mars-Nordhalbkugel. "Perseverance" wäre bereits der fünfte Rover, den die USA zum Erdnachbarn bringen würden. Revolutionäre Erkenntnisse sind zwar nicht zu erwarten, dafür will man die Vorrangstellung bei Marsflügen untermauern. Untersucht werden die frühere Bewohnbarkeit des Planeten und seine geologische Geschichte.