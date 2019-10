Weltsensation im Weltraum Astronautinnen-Duo absolvierte ersten rein weiblichen Außeneinsatz

Facebook

Jessica Meir (links) und Christina Koch © AP

Die Männer der Internationalen Raumstation ISS mussten "zu Hause" bleiben: Die US-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir haben den ersten ausschließlich weiblich besetzten Weltraumspaziergang absolviert. Koch und Meir verließen am Freitag die Internationale Raumstation ISS, um während eines mehrstündigen Außeneinsatzes eine Batterieladeeinheit zu ersetzen, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.

"Christina, Du darfst die Luftschleuse verlassen", sagte im

Kontrollzentrum im texanischen Houston die Astronautin Stephanie

Wilson an ihre Kollegin im All gerichtet. Koch verließ daraufhin

langsam die 400 Kilometer über der Erde kreisende Raumstation,

gefolgt von Meir, die erst vergangenen Monat auf der ISS

eingetroffen war.

Zu wenige Raumanzüge

Der erste rein weiblich besetzte Außeneinsatz in der 60-jährigen

Raumfahrtgeschichte war eigentlich bereits für März geplant gewesen.

Für Christina Koch und Anne McClain standen aber nicht gleichzeitig

zwei Raumanzüge in ihrer Größe zur Verfügung. Deswegen musste ihr

gemeinsamer Weltraumspaziergang vier Tage vorher abgesagt werden.

Die Panne hatte der NASA viel Kritik und Spott eingebracht. Die

frühere US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary

Clinton etwa kommentierte im Kurzbotschaftendienst Twitter

lakonisch: "Macht noch einen Anzug."

Weltsensation

Auch die US-Raumfahrtbehörde NASA nannte den "Frauen-Einsatz" eine Weltsensation. Dass Frauen ins All fliegen, ist längst nichts Neues mehr. Aber bei den Außeneinsätzen hapert es bisher mit der Gleichberechtigung: Mehr als 200 Männer durften bereits für diese Arbeiten aus der ISS aussteigen. Jedoch folgten ihnen nur rund ein Dutzend Frauen - immer in Begleitung eines Kollegen. Koch und Meir brechen nun als erstes Frauen-Duo in diese Männerdomäne ein. Warum hat das so lange gedauert?

Bereits 1963 flog die sowjetische Kosmonautin Valentina Tereschkowa in den Weltraum - und kämpfte trotz des Erfolgs weiter mit Vorurteilen ihrer männlichen Kollegen. Frauen seien nicht so stark und durchhaltefähig wie die Kosmonauten, hieß es jahrelang. Der russische Raumfahrer Pawel Winogradow betonte noch vor wenigen Jahren: "Das Arbeiten im All ist körperlich schwere Arbeit - selbst für starke Männer."

Das sei Unsinn, sagten Koch und Meir bei ihren Vorbereitungen zu ihrem historischen Außeneinsatz. "Wir denken in unserer täglichen Arbeit eigentlich gar nicht darüber nach, ob die Arbeiten von einem Mann oder einer Frau gemacht werden", meinte Meir. Frauen absolvierten immer wieder problemlos solche Aufgaben.

Erste Raumfahrerin auf Außeneinsatz

Die erste Raumfahrerin auf einem Außeneinsatz war 1984 Swetlana Sawizkaja aus der damaligen Sowjetunion, den Rekord hält die Amerikanerin Peggy Whitson mit zehn All-Spaziergängen. Einmal war der Astronautinnen-Einsatz schon gescheitert, weil die NASA nicht ausreichend Raumanzüge in kleinen Größen hatte. Erst Monate später wurde ein zweiter Versuch angesetzt.

Die Außenarbeiten rund 400 Kilometer über der Erde sind für alle extrem anstrengend. Stundenlang hängen die Raumfahrer in der Schwerelosigkeit in ihren klobigen Anzügen im All. Die lebensgefährliche Arbeit ist auch extrem schweißtreibend. Nach Angaben der NASA verbrennt ein Raumfahrer bei dem mehrstündigen Einsatz deutlich mehr als 2.000 Kalorien - ähnlich viel wie bei einem Marathonlauf.

Nachholbedarf hat vor allem Europa, sagt die Wissenschafterin Insa Thiele-Eich, die im Rahmen der privaten Initiative "Die Astronautin" für einen Flug zur ISS trainiert. "Dass es erst jetzt zu diesem Außeneinsatz von zwei Frauen kommt, liegt daran, dass es deutlich weniger Astronautinnen gibt." Besonders russische Raumfahrtexperten klagten jahrelang über zu wenig Bewerbungen von Frauen. Winogradow, der als Kommandant auf der ISS arbeitete, nennt auch einen Grund dafür: "Es ist ein schwerer Beruf, der von einem fordert, sich für Jahre von der Familie loszureißen. Nicht jede Frau will das machen." Thiele-Eich, Meteorologin und Mutter, sieht das nur als Vorwand: In den USA sei das kein Problem. "Beim Training dort zuckt niemand mit der Wimper, wenn ich erzähle, dass ich drei Kinder habe. Das sieht in Deutschland leider anders aus."

Erste Mutter im All

Die NASA achtet seit Jahren darauf, gleich viele Männer wie Frauen in ihren Astronauten-Corps zu haben. 1983 startete Sally Ride als erste Amerikanerin ins All, ein Jahr später mit Ann Fisher auch die erste Mutter. Mehr als 40 weitere Amerikanerinnen folgten. Für die Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) waren weit weniger Raumfahrerinnen im Einsatz: Als bisher letzte ESA-Astronautin war 2014 die Italienerin Samantha Cristoforetti auf der ISS. Zuvor betreute 2001 Claudie Haignere aus Frankreich zahlreiche Experimente auf der Raumstation, zudem war noch eine Britin im All.

Zur Zeit will Christina Koch neben dem Außeneinsatz zusätzlich weibliche Raumfahrt-Geschichte schreiben: Koch soll rund 330 Tage im All bleiben. Keine Frau vor ihr habe so eine lange Zeit ohne Unterbrechung im Weltraum verbracht.