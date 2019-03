Facebook

60 Tage müssen die Probanden in solchen betten liegen © DLR

Mehrere Tausend Euro soll es für insgesamt 24 Testlieger geben - pro Person. NASA, ESA und das DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.) starteten bereits am 25. März in Köln die Bettruhestudie AGBRESA (Artificial Gravity Bed Rest Study), in deren Rahmen der Einfluss künstlicher Gravitation auf die Gesundheit von Astronauten getestet wird.

Erstmals wird dabei der Einsatz von künstlicher Schwerkraft als mögliche Maßnahme gegen die negativen Effekte der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Organismus untersucht. Sollen Astronauten künftig für lange Zeit im Weltraum oder auf dem Mond und Mars leben, müssen effektive Gegenmaßnahmen gegen Knochen- und Muskelschwund entwickelt werden. Zwei Drittel der Probanden werden daher während der dreimonatigen Studie täglich im Liegen auf der Kurzarm-Zentrifuge in der luft- und raumfahrtmedizinischen Forschungsanlage :envihab gedreht.

"Die astronautische Raumfahrt ist auch in Zukunft wichtig, um Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen - dafür müssen wir sie für die Astronauten aber auch so sicher wie möglich machen", sagt Hansjörg Dittus, DLR-Vorstand für Raumfahrtforschung und -technologie. "Diese Bettruhestudie von DLR, NASA und ESA bietet Raumfahrtforschern aus ganz Europa und den USA die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und gemeinsam ein Maximum an humanwissenschaftlichen Erkenntnissen zu gewinnen."

Harte Bedingungen

60 Tage (inklusive Eingewöhnungs- und Erholungsphase wird ihr Aufenthalt 89 Tage dauern) müssen die 24 Testpersonen dafür liegend verbringen und zwar unter folgenden Bedingungen:

- Eine Schulter der Probanden muss stets die Matratze berühren.

- Das Bett darf nicht verlassen werden, wobei das Kopfende circa sechs Grad unter der Horizontlinie liegt. Es besteht also ständig eine leichte Schieflage.

Ist man der Schwerelosigkeit im Weltall über einen längeren Zeitraum ausgesetzt, verkümmern nach einer gewissen Zeit Muskeln und Knochen. Deshalb glauben Forscher, dass es nötig ist, eine Art künstliche Gravitation zu schaffen. Auf der Raumstation ISS werden die Astronauten derzeit dieser täglich 2,5 Stunden ausgesetzt.

Die Probanden in der :envihab-Einrichtung des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt verlieren durch die Lage, der sie ausgesetzt sind, ebenso Muskulatur, weil sie nicht genutzt wird. Das Blut fließt konzentriert in den Kopf. Ein Teil der Studienteilnehmer muss sich täglich den Auswirkungen einer Zentrifuge aussetzen. Durch die Drehung soll das Blut wieder zurück in die Gliedmaßen fließen. Welche Auswirkungen das auf die Gesundheit der Teilnehmer hat, steht im Fokus der Wissenschaftler.

Ein Teil der Testlieger muss einmal am Tag in eine Zentrifuge Foto © DLR