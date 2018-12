Facebook

Die Autofahrer brachten sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr © Twitter/@thisisdking

Auf einem Highway in New Jersey ist es am Donnerstag zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Ein Geldtransporter verlor während der Fahrt zwei Plastiktaschen mit Geldscheine, 140.000 Dollar in der einen, 360.000 Dollar in der anderen. Schuld dürfte eine defekte Tür gewesen sein.

Die Autofahrer ließen sich die Chance auf ein bisschen "Kleingeld" nicht entgehen, stiegen mitten auf dem Highway von ihren Autos aus und liefen den Geldscheinen hinterher, wie ein Video auf Twitter zeigt. Während der Hektik soll es zu mindestens zwei Unfällen gekommen sein.

Fahrer und Mitarbeiter der Transportfirma tragen viele eingesammelte Geldscheine zusammen, am Ende ist aber klar: 300.000 Dollar sind weg. Zumindest 6.000 Dollar wurden von ehrlichen Findern nachträglich noch bei der Polizei abgegeben.

Merry Christmas. RT @NickAmadorTV: No joke.... it’s SNOWING money! Accident involving a Brink truck on Route 3 in East Rutherford sends cash flying. 💰 ❄️ @ABC7NY pic.twitter.com/DKDl0bnbbU — D. King (@thisisdking) 13. Dezember 2018