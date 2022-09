Mut unterscheidet sich von Wut nur durch einen um 180 Grad gedrehten Erstbuchstaben. Zumindest, wenn man nur das Wort betrachtet, ist Mut also nur auf den Kopf gestellte Wut. Und wenn ich Nachrichten höre oder lese, werde ich oft wütend, leider jedoch meist verbunden mit einer Welle von Mutlosigkeit. So hörte man unlängst vom deutschen Verkehrsminister, dass er ein „Sofortprogramm“ für Klimaschutz vorlegt, das für alle halbwegs klar denkenden Menschen Europas (und der Welt) eine Bodenlosigkeit und reine Pflichtvergessenheit ist: Statt der gesetzlich vorgeschriebenen 275 Millionen Tonnen CO 2 sollen (vermutlich bestenfalls) 13,66 Millionen Tonnen in den nächsten sieben Jahren eingespart werden.

Wie kann er es wagen? Wie kann er es wagen, sich als von den dort lebenden Menschen gewählter und bezahlter Volksvertreter hinzustellen und zu sagen: Ach, ich bringe halt nur 5 Prozent der gesetzlich verpflichteten Leistung?! Nach mir die Katastrophe, ist mir wurscht. Und es ist ja nicht so, als wäre die Situation in Österreich besser, gerade im Verkehrssektor mit seinen steigenden Emissionen – mal ganz abgesehen davon, dass Österreich seit 2020 gar keine gesetzlichen Klimaziele mehr hat.

Bei solchen Nachrichten werde ich unglaublich wütend und zugleich oft mutlos, weil es so sinnlos erscheint, dass ich zu Fuß einkaufen gehe oder meine Wohnung nach verborgenen Stromfressern absuche. Und so wird aus Wut Frust, denn Frust ist mutlose Wut.

Aber dann denke ich mir: Wann habe ich mich jemals im Leben an Leuten orientiert, die nicht das leisten, was sie versprechen? Wann habe ich jemals den Mund gehalten, wenn ich Unrecht beobachtet habe? Wut kann produktiv sein, wenn man sie lässt und mit einer kleinen Flamme Mut ernährt. Wenn man den kleinen Funken Mut aufbringt und aufsteht und Nein sagt. Sich nicht damit abfindet, wenn man als Wähler:in verhöhnt und unsere Zukunft der Feigheit geopfert wird.

Wir können besser sein als unsere Regierungen – wir brauchen nur die Wut und den Mut, selbst zu handeln. Wenn viele mitmachen, schaffen wir das!