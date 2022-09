Für viele Menschen materialisiert sich die schon lange angekündigte, erschreckende Zukunftsperspektive der Klimakatastrophe in den letzten beiden Sommern. Das Verlangen, diesen Klimawandel bei einer noch akzeptablen Änderung zu stoppen, führt zum Sachzwang der „Dekarbonisierung“, also ohne Gas, Öl und Kohle zu wirtschaften. Da man sich vorgenommen hat, ohne Kernkraft zu arbeiten, verfiel man auf die Idee, importiertes Erdgas als „Brückentechnologie“ zu nutzen, weil dies mit weniger Kohlendioxid-Emissionen verbunden ist, in der Hoffnung, dass in der absehbaren Zukunft die Erneuerbaren Energieträger samt Speicherfähigkeit für Energie sich so verbessert haben, dass man auch auf Gas verzichten kann.

So das „Narrativ“ bis neulich. Aber es zeigte sich, dass diese Zukunftssicht doch zu sehr von Hoffnungen und guten Wünschen geprägt war und der harten Probe der Realität nicht standhält. Wir wissen natürlich, dass neben dieser in Aussicht gestellten Katastrophe alle Arten von Änderungen, vor allem zum Schlechten, drin sind: Die letzten zwei, drei Jahre haben uns solche bösen Überraschungen tatsächlich vorgeführt: Pandemie in der ganzen Welt, Krieg in Europa, Inflation bei uns. Die Bürger dieses Landes haben dies nicht erwartet – die Pandemie überrollte uns binnen weniger Wochen, der Krieg änderte die politische Landschaft binnen Tagen.

Verschiedene offensichtlich ernsthafte Probleme nisteten sich nicht nur in unseren Wohnzimmern ein, sondern sie torpedieren die avisierten Klimaziele: Die Kohle, die „schmutzigste“ aller Energieformen, wird plötzlich wieder genutzt, und gefracktes US-Erdgas gebraucht. Die auf Kante genähte Klimaschutzpolitik funktioniert nicht.

Wie man diesem Dilemma entkommen wird, wird sich noch zeigen: Irgendwann wird sich die alte Einsicht durchsetzen, dass Politik sich nicht direkt aus guten Zielen ergibt, sondern auch im Getümmel der Interessengegensätze ihren Weg finden muss.

Die Zukunft wird nicht nur von einer Entwicklung gesteuert, also: von mehr als nur durch den Klimawandel.