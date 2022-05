Auf 2,2 Kilogramm bringt es so ein Sechsertragerl alkoholfreies Flaschenbier also. Kann nicht ganz stimmen? Doch, schon. Gemeint ist hier nicht das Gewicht des Gebindes samt Inhalt (das käme auf 3,9 Kilogramm), es geht um den unsichtbaren CO2-Rucksack, den das Produkt mit sich trägt. 2,2 Kilo Kohlendioxid also hat die Herstellung des Biers rechnerisch verursacht. So weist es die App Inoqo aus, mit der wir den Selbstversuch gewagt und den familiären Großeinkauf vom vergangenen Wochenende auf seine Klimaverträglichkeit hin analysiert haben.

Hinter dem System steht der gebürtige Schladminger Markus Linder. Vor knapp zwei Jahren gründete er mit kleinem Team Inoqo, eine App, die es ermöglicht, die CO2- und Umweltbilanz von privaten Lebensmitteleinkäufen sichtbar zu machen – und zwar separat für jedes einzelne erworbene Produkt. Dafür genügt es, die Supermarktrechnung per Handy-Kamera einzuscannen, wenige Sekunden später wirft das System aus, was an den Fruchtjoghurts, Schinkenaufschnitten und Rollmöpsen so alles an Treibhausgasen dranhängt.

Mehr Emissionen beim Fleisch

In unserem Fall scheint der größte Teil des Einkaufs ökologisch ganz passabel ausgefallen zu sein. Das Gros der Lebensmittel im Sack versieht die App mit hell- oder dunkelgrüner Kennzeichnung (geringer bzw. sehr geringer CO2-Rucksack). Dem Griff zu Bio-Eiern, saisonalem Gemüse und Obst aus Österreich sei es gedankt. Eine orange Bewertung (vergleichsweise hoher CO2-Anteil) ernten nur der Wellnessschinken und der Karreespeck. Beide Fleischsorten tragen in unserem Fall zwar ein Bio-Siegel, doch die App klärt auf: Tierische Produkte haben generell einen überdurchschnittlich hohen ökologischen Fußabdruck.

Dabei geht es Linder keineswegs darum, die Menschen zu Vegetariern zu erziehen. „Einen passionierten Fleischesser wird man nicht zu Totalverzicht überreden können. Wir wollen die Userinnen und User dort abholen, wo sie stehen, und zu kleinen Schritten im Klimaschutz animieren“, sagt der Wahl-Wiener. Voraussetzung sei eben, die Informationen zu den ökologischen Begleiterscheinungen der Lebensmittel überhaupt erst zu bekommen.

Komplexer als gedacht

Dass es daran in der Praxis oft scheitert, hat Linder am eigenen Leib erlebt. 2019 nahm er sich nach 13 Jahren als Chef des Tech-Start-ups Zoovu eine persönliche Auszeit und bereiste mit seiner Familie Skandinavien. „Dort habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie der Klimawandel fortschreitet, und habe mich entschlossen, selbst etwas zum Klimaschutz beizutragen.“ Linder beschloss, in seinem Privatleben jede Woche eine Kleinigkeit hin zu mehr Nachhaltigkeit zu ändern – und stieß rasch auf Probleme. Der Aufwand, überhaupt festzustellen, welchen ökologischen Fußabdruck Konsumgüter haben, war zum Teil enorm. Das muss einfacher gehen, dachte sich Linder und startete mit der Entwicklung der App, die sich auf den Lebensmittelkonsum konzentriert. Je nach Berechnung sind Herstellung, Verteilung und Konsum von Nahrungsmitteln in Summe für 25 bis 40 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Linder holte die großen Supermarktketten ins Boot und kam so zu den Basisdaten der Produkte. Zusätzlich zur CO2-Menge weist die App nach dem Scannen der Einkaufsrechnung zu jedem gekauften Lebensmittel einen „Klimascore“ aus, der sich am bewirkten Treibhausgasausstoß pro Kalorie bemisst. Zusatzinfos sollen künftig auch verstärkt ökologisch günstigere Alternativen aufzeigen, Gewinnspiele versüßen die Teilnahme.

Was vom ersten Selbstversuch übrig bleibt: 15 Kilogramm CO2 sind für eine 100-Euro-Lebensmittelrechnung recht passabel. Luft für noch weniger Treibhausgas bleibt aber allemal.

