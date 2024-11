Rund 9600 Kilometer Luftlinie trennen Baku von Washington. Doch in den Tagen vor der Eröffnung der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) in Aserbaidschans Hauptstadt am kommenden Montag scheint die Distanz über die Kontinente zusammengeschmolzen zu sein. Die Augen vieler Konferenzteilnehmer richten sich derzeit besorgt in Richtung USA, wo morgen – wenige Wochen nachdem die Hurrikans „Helene“ und „Milton“ im Land Milliardenschäden verursacht haben – ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wird.