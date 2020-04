Facebook

Thomas Lang kauft beim Forellengasthof Joglland in Rettenegg © Lang

Wer brät oder paniert die Fischfilets? Bei Thomas Lang und seiner Lebensgefährtin, die in Bad Waltersdorf leben, ist das nicht so klar: „Wir kochen beide sehr gern und streiten uns eher darum, wer kochen darf“, lacht er. Deutlich einiger zeigen sie sich darin, wo sie den Fisch kaufen: Sie nutzen die Online-Bestellung und den 24-Stunden-Lieferservice vom Forellengasthof Joglland in Rettenegg. „Wir fahren sonst regelmäßig hin, um dort zu essen, die Qualität ist herausragend und das Komplettkonzept der Familie ist cool und innovativ“, sagt Lang. Zumindest geschmacklich gehen die so lieb gewonnenen Rettenegg-Ausflüge für die beiden also weiter.