Insgesamt haben sich in Deuschland seit Beginn der Pandemie bundesweit 532.930 Menschen mit dem Virus infiziert. Frankreich meldete am Sonntag erschreckende 46.290 Neuinfektionen.

Auf der Großen Freiheit in St. Pauli (Hamburg) schlossen die meisten Betriebe am Sonntag © (c) APA/dpa/Markus Scholz

Die deutschen Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts als zuständige Seuchenbehörde vom frühen Montagmorgen 12.097 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Montagen niedriger, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird. Am Montag vor einer Woche war die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bei 8.685 gelegen.

Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 532.930 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: 01.11., 00.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 29 auf insgesamt 10.481. Das RKI schätzt, dass rund 355.900 Menschen inzwischen genesen sind.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,13 (Vortag: 1,13). Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa elf weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Sonntag ebenfalls bei 1,13 (Vortag: 1,13). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Frankreich meldete am Sonntag erschreckende 46.290 Neuinfektionen. Das teilt das Gesundheitsministerium des Landes mit. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen beträgt damit über 1,4 Millionen. Weitere 231 Personen seien an oder mit dem Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Toten in Frankreich beträgt 37.019.

Großbritannien meldete am Sonntag 23.254 neue Infektionen mit dem Coronavirus, 1.339 mehr als am Samstag. Die Zahl der Toten steigt um 162 (Samstag: 326).