Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie tritt in Italien ein, wovor sich die Regierung fürchtet. Extremisten und Mafia instrumentalisieren den sozialen Unmut. In Neapel und Rom kommt es zu Ausschreitungen.

© (c) AP (Alessandro Pone)

Es war das befürchtete Szenario für den Fall erneuter Schließungen in Italien: Krawalle, Ausschreitungen zwischen Bevölkerung und Polizei. Am Wochenende war es in Neapel und Rom zu üblen Szenen gekommen. Den Anfang machte Neapel am Freitag. Da hatte der Gouverneur von Kampanien Vincenzo De Luca pauschal und voreilig "die Sperre von allem" per Videobotschaft angekündigt. Am Abend zogen zwei Demonstrationszüge, auf denen gegen vorzeitige Schließung von Bars und Restaurants protestiert wurde, mit etwa 1200 Personen zum Sitz der Regionalregierung. Ihr Ansinnen war den Behörden zufolge weitgehend friedlich.