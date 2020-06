Coronavirus Schüler in Hannover erhielten Zeugnis im Autokino

In einem Autokino am Rande der Innenstadt erhielten die etwa 50 Schülerinnen und Schüler am Samstag ihre Zeugnisse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Peter Steffen)

Der Coronakrise zum Trotz haben die Absolventen der Internationalen Schule in Hannover eine Abschlussfeier bekommen. In einem Autokino am Rande der Innenstadt erhielten die etwa 50 Schülerinnen und Schüler am Samstag ihre Zeugnisse. Es sei "eine würdige, und wohl auch sehr außergewöhnliche Graduation-Zeremonie" gewesen, sagte Stefan Handwerker, Business Director der Schule.

Zum Schluss standen alle Absolventen in dunkelroten Roben mit Abstand zueinander auf der Bühne. Sie durften ihre Hüte nicht hochwerfen, wie es angelsächsische Tradition ist, aber immerhin schwenken. In etwa 120 Autos voller Gäste wurde begeistert gehupt, wie eine Sprecherin sagte. "Auch das Wetter hat gehalten."