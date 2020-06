Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) AFP (VLADIMIR SIMICEK)

Tschechien öffnet seine Grenzen zu Österreich, Deutschland und Ungarn am heutigen Freitag 12 Uhr - und das ohne Einschränkungen. Dies hat die tschechische Regierung auf einer außerordentlichen Sitzung Freitag früh beschlossen, teilte Premier Andrej Babis auf einer Pressekonferenz mit. Für die Einreisenden bzw. Rückkehrer aus diesen Ländern seien weder negative Corona-Tests, noch eine Quarantäne mehr nötig, so der Regierungschef. Der Außenminister Tomas Petricek fügte hinzu, auf der deutschen Seite dauerten noch bestimmte Einreisebeschränkungen an, die Verhandlungen laufen noch deswegen weiter.

Auch die Slowakei öffnet mit Freitag vollständig ihre Grenzen zu Österreich. Das gab Premier Igor Matovic Freitagfrüh bei einer Pressekonferenz mit dem ungarischen Vizepremier Zsolt Semjen am slowakisch-ungarischen Grenzübergang Medvedov-Vamoszabadi bekannt, wo auch die Grenzöffnung zu Ungarn bestätigt wurde. Die Öffnung der Grenzen zu Österreich und Ungarn gilt seit 8.00 Uhr, so Matovic.

Österreich öffnet Grenzen

Österreich hatte am Donnerstag seine Grenzen für alle Nachbarländer bis auf Italien wieder geöffnet und die Corona-bedingten Einreiseeinschränkungen aufgehoben. Slowenien, Ungarn, Tschechien und nun auch die Slowakei gaben daraufhin ihrerseits eine Aufhebung der Beschränkungen für Einreisen aus Österreich mit Freitag bekannt. An der tschechischen Grenze fallen die Beschränkungen erst um 12.00 Uhr, wie Premier Andrej Babis am Freitag bekannt gab. Die anderen Grenzen sind bereits seit 8.00 Uhr passierbar.

Am Tag der Öffnung der Grenzen Österreichs hat sich das Verkehrsaufkommen an den verschiedenen Übergängen unterschiedlich gestaltet. Während in Westösterreich - etwa in Kufstein, Salzburg, am Kärntner Loiblpass und sogar am Brenner - am Donnerstag bereits vermehrtes Verkehrsaufkommen zu beobachten war, hielt sich der Verkehr im Osten eher in Grenzen.

Attest für Italien und Kroatien

Für Personen, die aus Italien oder nicht-angrenzenden Ländern nach Österreich einreisen, gilt nach wie vor die Pflicht zur Quarantäne bzw. einem Gesundheitsattest. Das stellte das Gesundheitsministerium am Donnerstag klar. Konkret wurden Einreisen aus Kroatien als Beispiel genannt. "Wenn man z. B. in Kroatien gewesen ist und z. B. über Slowenien wieder nach Österreich einreist, ist im Moment weiterhin ein Gesundheitsattest oder eine 14-tägige Heimquarantäne erforderlich", hieß es in der Mitteilung. Kroatien gilt als eines der beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher.