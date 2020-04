Sie sollen ihnen die Messe zurückgeben, fordert eine Gruppe junger Katholiken die Bischöfe auf. Ein Salvatorianer-Ordensmann reagiert mit einem Offenen Brief darauf und spricht von "Besserwisserei".

Video an Bischöfe

Die Einschränkungen bei Gottesdiensten wegen der Coronakrise sorgen jetzt für innerkirchlichen Unmut. Nachdem eine Gruppe junger Katholiken in einem Video die Bischöfe aufforderten, ihnen die Heilige Messe zurückzugeben, wirft ihnen der bekannte Ordensmann Erhard Rauch Besserwisserei vor, berichtet die Kathpress.

In einem offenen Brief, der auf der Website der Salvatorianer in Österreich veröffentlicht wurde, attestiert der frühere Generalsekretär der männlichen Ordensgemeinschaften diesen "wahren Gläubigen" verantwortungsloses und unsolidarisches Handeln vor.

Links zum Thema Offener Brief der Salesianer

Kaum einer der Kritiker der bischöflichen Gottesdienst-Maßnahmen habe sich mit Fachleuten in Verbindung gesetzt, "sondern sie setzen ihre eigene Meinung über die Gaben Gottes", nämlich über Vernunft und Verstand, und würden damit "unzählige Menschen in Gefahr bringen". Das Aussetzen öffentlicher Gottesdienste, das schrittweise Mitte Mai enden wird, sei ein richtiger Schritt gewesen.