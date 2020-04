Wegen der Corona-Beschränkungen und Ausgangssperren wird es dieses Jahr in vielen Ländern keine Zusammenkünfte nach Sonnenuntergang zum Fastenbrechen und zum nächtlichen Gebet in der Moschee geben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Blick auf Mekka: Auch der Ramadan wird heuer aufgrund der Coronakrise anders gefeiert © APA/AFP/-

Saudi-Arabien sowie die meisten anderen arabischen Staaten haben den offiziellen Beginn des diesjährigen muslimischen Fastenmonats Ramadan für Freitag angekündigt. "Freitag ist der Beginn des Monats Ramadan", teilte der saudische Königshof am Donnerstag in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur SPA zitierten Erklärung mit. Die Festlegung des Datums basiert auf der Beobachtung der Mondsichel.

Einschränkungen wegen Coronakrise

Viele Staaten der muslimischen Welt, darunter Syrien, Ägypten, Tunesien, Jordanien und Bahrain, kündigten ebenfalls den Beginn des Ramadan für Freitag an. Wegen der Corona-Beschränkungen und Ausgangssperren wird es dieses Jahr in vielen Ländern keine Zusammenkünfte nach Sonnenuntergang zum Fastenbrechen und zum nächtlichen Gebet in der Moschee geben. Auch Reisen in die heiligen Städte des Islam sind nicht möglich, Moscheen weltweit sind geschlossen.

Die religiösen Autoritäten vieler Länder unterstützen die Restriktionen und fordern die Gläubigen auf, zu Hause zu beten und sich nicht in größeren Gruppen zu versammeln. "Ich bin traurig, dass der Heilige Monat unter diesen Umständen kommt, die uns daran hindern, Gebete in Moscheen zu verrichten, wegen der vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie", zitierte SPA König Salman von Saudi-Arabien.

Der Ramadan endet am Abend des 23. Mai mit dem Eid al-Fitr (Fest des Fastenbrechens), auf türkisch Seker Bayrami (Zuckerfest). Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) setzt die Regierungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie weiterhin um und lässt die Moscheen bis auf weiteres geschlossen.