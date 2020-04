Zwei junge Männer haben sich am Donnerstagabend in Hohenems bei einem Polizeieinsatz wegen Verstoßes gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz rabiat gezeigt.

Symbolbild © APA/BARBARA GINDL

Weil sie sich aggressiv verhielten und die Beamten beschimpften und bedrohten, wurden die beiden vorübergehend festgenommen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, so die Exekutive. Bei einer Tankstelle in Hohenems hielten sich gegen 23.00 Uhr mehrere Personen auf, die sich laut Polizei nicht an den Mindestabstand hielten. Ein 22-jähriger Thailänder und ein 16-Jähriger Türke, beide wohnhaft in Hard (Bezirk Bregenz), befolgten die Anweisungen der Beamten nicht. Weil der 16-Jährige sich aggressiv verhielt und trotz mehrfacher Aufforderung, den Sicherheitsabstand zu den Polizeibeamten nicht einhielt, wurde er festgenommen. Da er sich heftig wehrte, wurden ihm Handfesseln angelegt, zudem musste er gezwungen werden, ins Polizeifahrzeug einzusteigen. In der Arrestzelle urinierte er auf den Boden und versuchte, die Polizisten anzuspucken.

Der 22-Jährige wurde festgenommen, weil er versuchte, die Amtshandlung gegen den 16-Jährigen zu stören. Er zeigte sich ebenfalls aggressiv und wehrte sich auch gegen seine eigene Festnahme, unter anderem mit Tritten. Eine Bundesheer-Streife unterstützte die Polizisten. Beide Verdächtigen verweigerten einen Alkoholtest. Sie wurden nach der Einvernahme auf freien Fuß gesetzt. Ihnen stehen Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ins Haus.