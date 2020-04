"Corona-Semester"Der Plan, um alle Schüler zu erreichen

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

„Corona-Semester“ nötigt die Politik zu rasanten Reformen und Schulen dazu, auch jene per Fernlehre zu unterrichten, die bisher gar nicht erreichbar waren. Wie das gelingen soll.

Oft war von Langsamkeit bis Stillstand die Rede, wenn es um Schulreformen in Österreich ging. Jetzt ist binnen zwei Wochen nichts mehr, wie es war. Das „Corona-Semester“ nötigt Schülern, Lehrer und Eltern größtmögliche Flexibilität ab. Die Politik muss Systemänderungen im Eilverfahren durchpeitschen, über die sonst monate- bis jahrelang diskutiert worden wäre. Etwa jene, die sich Bildungsminister Heinz Faßmann am Freitag vom Parlament absegnen lassen will.