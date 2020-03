Facebook

Papst Franziskus hat am Freitagabend eine ganz besondere Antwort auf die Corona-Pandemie gegeben: Vor dem Petersdom hat er eine Andacht gehalten und von den Stufen der vatikanischen Basilika herab den Sondersegen "Urbi et orbi" gespendet.

Der Segen "Urbi et orbi", "der Stadt und dem Erdkreis", wird heutzutage sonst nur zu Ostern und Weihnachten gespendet, außerdem unmittelbar nach einer Papstwahl.

Der Livestream zum Nachschauen