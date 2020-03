St. Anton ist seit Sonntag von der Außenwelt abgeriegelt. Wie lebt es sich in einem Dorf unter Quarantäne.

Leben in Quarantäne

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

St. Anton ist seit Sonntag abgeriegelt © AP

Was tun, wenn auf einmal nichts mehr zu tun ist. Diese Frage stellen sich im Moment viele Menschen, die in St. Anton unter Quarantäne stehen. Gerade noch war der beliebte Wintersportort voller Touristen, seit Sonntag herrscht Ruhe. Ungewohnt für diese Jahreszeit. Ungewohnt auch für Natasha Hecher. Sie führt im benachbarten Pettneu eine Pension. Noch sei die Situation entspannt. „Viele von uns sind in der glücklichen Lage einen Garten zu haben und ein bisschen raus zu können“, sagt Hecher. „Ich putze das Haus und versuche die Saison abzuschließen.“ Auch die Stimmung im Ort sei großteils gut. Nachbarn würden einander helfen und nicht gebrauchte Lebensmittel vor die Türe stellen.

Und Aktionen wie Balkonkonzerte, die fast täglich stattfinden würden, würden außerdem helfen, die Quarantäne erträglicher zu machen.

Probleme gab und gibt es allerdings mit Freeridern und Skitouren-Gehern, die trotz der Ausgangssperre immer wieder versuchen, ihre Touren zu machen. Die Feuerwehr St. Anton hat darum auf Facebook noch einmal auf die dadurch entstehenden Gefahren hingewiesen. „Diese Personen sollten bedenken, dass auch hier ein Unfall passieren kann und sie dann Hilfe benötigen. Alle Ressourcen werden zurzeit jedoch woanders benötigt und die sehr oft freiwilligen Helfer müssen dann wegen einiger unbelehrbarer Personen ihre eigene Gesundheit und jene ihrer Familie aufs Spiel setzen“, so die Feuerwehr in ihrem Post.

Auch auf der offiziellen Facebookseite von St. Anton wird gleich in acht Sprachen auf die Richtlinien hingewiesen.

Leichte Panik breche nur unter den vielen Saisonarbeitern aus, die noch im Ort sind. „Sie können nicht heim zu ihren Familien und haben oft nur ein kleines Zimmer, ohne Kochmöglichkeit, Balkon oder sonstiges. Das ist nicht leicht“, sagt Hecher. Sie selbst versucht aber guter Dinge zu bleiben. „Wir hatten eine gute Saison, ein bisschen Ruhe schadet nicht. Lasst uns alle ein bisschen kreativ sein, wie wir diese Zeit gut verbringen können.“