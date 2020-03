Interview Zukunftsfrage in der Autoindustrie: "Es kommt nicht alles zum Erliegen"

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In der Autoindustrie werden Werke auf Zeit geschlossen, der weltweit agierende steirische Konzern AVL macht weiter: Wie Markus Tomaschitz, Leiter Human Resources, die aktuelle Lage sieht und welche Maßnahmen AVL derzeit für die Mitarbeiter setzt.

Klare Worte: Tomaschitz © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Die Autoindustrie scheint derzeit weltweit zum Erliegen zu kommen - wie schätzen Sie die Lage ein?

MARKUS TOMASCHITZ: Es kommt nicht alles zum Erliegen. In China läuft die Autoindustrie gerade wieder an, dort geht es derzeit zumindest in Richtung Normalität.