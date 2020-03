Betten für Kranke sollen in Hotels und auf Messegeländen aufgestellt werden. Am Dienstag wurden 631 Todesopfer gemeldet.

In Italien gibt es trotz der von der Regierung ergriffenen drakonischen Vorbeugungsmaßnahmen immer noch keine Zeichen eines Rückgangs der Coronavirus-Epidemie. Nachdem am Dienstag 631 Todesopfer gemeldet wurden, 168 mehr als am Vortag, warnte die Lombardei erneut vor einem baldigen Zusammenbruch des Gesundheitssystems, sollten die Zahl der neuen Infektionen nicht bald sinken.

466 Patienten liegen in der Lombardei auf der Intensivstation, das sind 26 mehr als am Vortag. "Die Krankenhäuser der Provinzen Bergamo und Cremona sind am Rande ihrer Kapazitäten. Wir denken, Betten auch auf Messegeländen und in Hotels aufzustellen", erklärte der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei Giulio Gallera. Patienten sollen in Krankenhäuser der Nachbarregionen untergebracht werden.

Seit Anfang dieser Woche sei eine stärkere Bereitschaft in der Bevölkerung zu spüren, eine aktive Rolle im Einsatz gegen die Epidemie zu spielen. Gallera wiederholte seinen Appell an die Bürger, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, um sich und Angehörige keinen Gefahren auszusetzen.

Drei Todesfälle wurden indes in Friaul Julisch Venetien gemeldet. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 89. Gegen die Ausbreitung der Infektion denkt die Region an die Schließung aller Geschäfte und Lokale.