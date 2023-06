Über 18 Jahre war Chris Gloninger mit vollem Herzblut TV-Wettermann beim US-Sender KCC. Lange war er auch bei den Zusehern unumstritten und beliebt. Das änderte sich jedoch schlagartig, als er im Sommer 2022 in einer Reportage dem Publikum die Auswirkungen des Klimawandels näher brachte.

Reportage brachte Zuseher in Rage

Diese ließ die Wogen hochgehen. Dem zuvor beliebten TV-Moderator schlug kurzerhand eine Welle des Hasses entgegen. "Ich habe die Nase voll von deiner linken Verschwörungstheorien über Wetter und Klimawandel", schrieb ein Zuseher an Gloninger.

Der wütende Zuseher ging aber sogar einen Schritt weiter und drohte Gloninger direkt. "Wo wohnst du eigentlich? Wir, das konservative Iowa, würde dich gerne auf Iowa-Weise willkommen heißen – auf eine Art, die du nie wieder vergessen wirst!"

Gloninger hat schon neuen Job

Gloninger wurde in weiterer Folge als "lügnerische, idiotische Marionette des Biden Regimes" bezeichnet. Nach Ermittlungen der Polizei wurde ein 63-jähriger Mann als Absender ausfindig gemacht. Ersten Informationen zur Folge soll dieser ein frenetischer Anhänger vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sein, der in der Vergangenheit stets mit falschen Behauptungen rund um den Klimawandel auffiel.

Gloninger hat seinen Job nach den harschen Drohungen an den Nagel gehängt und die Kleinstadt Des Moines in Iowa verlassen. "Als wir nach Des Moines gekommen sind, dachte ich, hier bleiben wir für den Rest des Lebens. Bis dann die unerwarteten Hürden in unserem Leben kamen." Pläne für die Zukunft hat Gloninger bereits. "Ich will helfen, nachhaltige Ansätze zu finden und positive Veränderungen einzuleiten."